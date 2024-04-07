رصد 51.5 ألف مخالفة “نقل عام” في شهر

نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر مارس 2024م، رصدت خلالها أكثر من 51.5 ألف مخالفة.
وأكدت الهيئة أن فرقها الرقابية نفذت تلك العمليات للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل، مشيرة إلى أنها رصدت 51.5 ألف مخالفة نقل بري و23 مخالفة نقل بحري.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة، كانت تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن عمليات الفحص كانت بواقع 260.9 ألف عملية فحص بري و4.9 ألف عملية فحص بحري وعمليتي فحص سككي.
وتصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد المخالفات المرصودة بواقع 28.2 ألف مخالفة تليها الرياض بواقع 10.2 ألف مخالفة ثم المدينة المنورة بواقع 4.7 ألف مخالفة.