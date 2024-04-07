“أنسيلمو”: سنواجه الاتحاد في “السوبر” دون ضغوطات

أكد لاعب الوحدة أنسيلمو دي مورايس، أن هدفهم تحقيق الفوز على الاتحاد والتأهل لنهائي السوبر السعودي.
ويستعد فريق الوحدة لمواجهة أمام الاتحاد، غدا الإثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال أنسيلمو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقهم سيخوض المباراة أمام الاتحاد دون ضغط وهو ما يحفزهم لتقديم مستوى فني مميز.
وأوضح أن مباراة الاتحاد فرصة كبيرة للاعبين في أن يستمتعوا ويمتعوا جماهيرهم، مؤكدًا أنهم سيحاربون من أجل الحصول على كأس البطولة. وفق “سبورت 24”.
وتنطلق بطولة السوبر السعودي في أبوظبي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري.
ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين، والهلال والنصر في العاشرة والنصف، بمواجهتي نصف نهائي السوبر.