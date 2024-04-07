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رياضة > “أوسبينا”: لدينا الحافز للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية
07/04/2024   10:17 م

“أوسبينا”: لدينا الحافز للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية

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أكد حارس مرمى النصر دافيد أوسبينا، أن لديهم ثقة كبيرة في عملهم وفي مدرب الفريق لويس كاسترو، مشيرا إلى أن لديهم الحافز للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية.

ويستعد النصر لمواجهة أمام الهلال، مساء غد الإثنين، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال أوسبينا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هدفهم هو الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وتنطلق بطولة السوبر السعودي في أبوظبي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري.

ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين، والهلال والنصر في العاشرة والنصف، بمواجهتي نصف نهائي السوبر. وفق “سبورت 24”.

“أوسبينا”: لدينا الحافز للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية

رياضة
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