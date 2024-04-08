“جود المناطق” تُؤمّن 4419 وحدة سكنية

نجحت حملة جود المناطق خلال شهر رمضان المبارك، في تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بإجمالي تبرعات أكثر من 800 مليون ريال وبمساهمة أكثر من 284 ألف متبرع.
وجاءت هذه المنجزات الملموسة نتيجة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز التفاعل وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للمساهمة في الحملة، حيث شاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد قدما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأُسَر الأشد حاجة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وجرى تدشين الحملة في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة برعاية أمراء المناطق لتحاكي كل منطقة بهويتها وأسلوبها وثقافتها، حيث تضمنت الحملة عدداً من الحملات الموجهة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف تغطية مستهدفاتها وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين ليلمسوا أثر مساهماتهم بين أفراد مجتمعهم.