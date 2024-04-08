قبل العيد.. “التجارة” تراقب منافذ “زكاة الفطر”

تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتستهدف هذه الجولات التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.
وتتضمن مهام الفرق الرقابية التابعة للوزارة، التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وتنظم الفرق الرقابية، جولات على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة.