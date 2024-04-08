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جديد المحليات > الأرصاد: الأجواء مناسبة لتحري هلال العيد
08/04/2024   8:25 ص

الأرصاد: الأجواء مناسبة لتحري هلال العيد

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الأجواء ستكون مناسبة لتحري هلال عيد الفطر المبارك مساء اليوم (الاثنين) في شمال وغرب المملكة.

وأوضح القحطاني، أن السماء ستكون غائمة مع احتمالية هطول الأمطار على مناطق جنوب غرب ووسط وشرق المملكة، مع سماء صحو بوجه عام على المناطق الشمالية والغربية.

في سياق آخر، أشار المركز إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية. وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: الأجواء مناسبة لتحري هلال العيد

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