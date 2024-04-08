“جوفيتشفتش”: نحتاج للراحة قبل التجهيز لمواجهة الفتح

أكد المدير الفني لفريق الرائد إيغور جوفيتشفتش أنه يحب العمل مع اللاعبين الشبان، ولديه اهتمام بهم، ولديه ثقة أن فرصتهم ستأتي، ولكن لا يريد أن يخاطر بمشاركتهم الآن لكي لا تحدث ردة فعل عكسية ويخسر اللاعب.
وحقق فريق الرائد فوزا على نظيره الحزم، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.
وقال جوفيتشفتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه رغم غياب مفاتيح الفريق لكنهم أظهروا بأن لديهم البديل الجيد الذي يعوض الغيابات وتمكنا من تحقيق نقاط مهمة.
وأوضح، أن الفريق لديه إصابات كثيرة ويحتاج للراحة حتى يسترجع لاعبيه ويجهز للخطوة التالية ضد الفتح، مشيرا إلى أن هدفهم السعي للمواصلة لنفس الطريق.وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن هذا الانتصار هدية لجماهير الرائد في المباراة الثالثة على أرضنا وهم بمثابة اللاعب رقم 12.