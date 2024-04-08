دراسة: “الوحدة” تُسبّب “السمنة” للنساء

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، نشاطاً كبيراً في المناطق المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام (النهم) لدى النساء اللاتي يعانين من الوحدة.
وتوصلت الدراسة المنشورة بمجلة “JAMA Network” العلمية، إلى هذه النتائج بعد استطلاع آراء 93 امرأة حول نظام الدعم الخاص بهن ومشاعرهن بالوحدة والعُزلة، حيث لُوحظ وجود زيادة كتلة الدهون وانخفاض جودة النظام الغذائي لدى النساء اللاتي يملن للعزلة الاجتماعية.
كما خضعت المشاركات بالدراسة لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس نشاط الدماغ لديهن، أثناء عرض صور الطعام مقابل غير الطعام، والأطعمة الحلوة مقابل غير الغذائية، والأطعمة المالحة مقابل غير الغذائية. وفق “أخبار 24”.
وتُنصح النساء بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الدهون والسكريات لتجنب الإصابة بالسمنة، خصوصاً في حالات الاكتئاب والقلق التي تحدث بالتزامن مع الميل إلى العزلة والوحدة.