العصبيون أكثر عرضة للسرطان

كشف خبير أورام، أن الأشخاص العصبيين والذين يعيشون في أجواء متوترة، هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم.
وأوضح الخبير وطبيب الأورام يفغيني تشيريموشكين، أنه يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تكوين أورام خبيثة، ويرجع السبب إلى ضعف منظومة المناعة، مشيرا إلى أنه إذا كان الشخص في حالة توتر نفسي، مع مرور الوقت تصبح نظم محددة في الجسم مثقلة، أي يحصل فيها خلل في التوازن.
وأضاف أن الإجهاد المزمن أو الإجهاد الذي يستمر فترة طويلة يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، التي تعتبر النظام الدفاعي الأساسي الذي يمنع ظهور خلايا قادرة على التحول إلى أورام، واستنادا إلى ذلك فإن الأشخاص العصبيين هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. وفق “أخبار 24”.
وأشار الطبيب إلى أن فقدان الوزن غير المبرر والتعب والضعف حتى عند ممارسة أدنى نشاط بدني، قد تكون من علامات الإصابة بالسرطان، لأن الأورام تتطور في المراحل المبكرة عادة دون أعراض، لذلك فإن الوقاية مهمة جدا في هذا المجال.