21 أبريل بدء استلام القمح المحلي

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن استلام القمح المحلي للموسم الحالي سيكون ابتداءً من يوم 21 أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند 1800 ريال للطن.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح محافظ الهيئة أحمد الفارس أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة “محصولي” ابتداء من يوم 14 أبريل لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.