“الاتحاد” يعبر الوحدة لنهائي “السوبر السعودي”

تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.
وتقدم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بالهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة الأولى.
وجاء الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 41 عن طريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيمن ليحولها لداخل الشباك.
وسجل جوتا هدفا للاتحاد في شباك الوحدة بالدقيقة 45 3، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو الدفع باللاعب حسن كادش بدلا من زميله فيليبي لويز.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد جواو فيليبي جوتا في الدقيقة 50.
وكاد أن يسجل فريق الوحدة الهدف الأول في الدقيقة 51، لكن العارضة تصدت لتسديدة اللاعب فيتو فان كروي.
وتصدى حارس الاتحاد عبدالله المعيوف لتسديدة صاروخية من أنسيلمو في الدقيقة 55، وحرم الوحدة من تسجيل هدف تقليص الفارق. وفق “سبورت 24”.
وأهدر فيصل فجر ركلة جزاء لفريق الوحدة في الدقيقة 90 2.
وسجل اللاعب حسين العيسى الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 90 7، بعدما انفرد بالحارس عبدالله المعيوف وسدد الكرة داخل الشباك.