“بنزيما”: لا يهمني من نواجه في النهائي.. هدفنا اللقب

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد أن الفوز على الوحدة والتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي نتاج عمل كبير من الفريق طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق عودة مثالية.
وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية المباراة: “دائمًا تكون رؤوسنا مرفوعة حتى في أصعب الظروف، أعمل بجدية دائمًا من أجل أن أرد في الملعب وليس بمجرد كلام”
وعن المباراة النهائي وماذا يفضل أن يواجه بين الهلال والنصر.. قال بنزيما: “الفريقان قويان ويضمان العديد من النجوم الكبار، الأهم الآن أن يبدأ الفريق الإعداد للمباراة النهائية”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف بنزيما أنه الأهم بالنسبة له أن الاتحاد تأهل إلى النهائي بغض النظر عن من سيواجهه الفريق، مؤكدًا على جاهزية الفريق لخوض مباراة قوية من أجل حصد اللقب.