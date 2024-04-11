“أطواق الورد” زينة العيد بالطائف

زينت أطواق الورد الطائفي ببتلاته الباهية ورائحته الزكية، رؤوس الشباب وأعناق الفتيات احتفاءً بعيد الفطر السعيد، حيث تجلت عقود الورد، أحد أشهر النباتات العطرية المحلية بشذاها الفواح، في أيام العيد لتكون مظهرًا جذابًا من مظاهر الزينة، وموروثًا ثقافيًا تميز به مجتمع الطائف.
ويفاخر أهالي الطائف بتيجان الورد، التي تلف أعناق النساء وتعقل رؤوس الرجال والأطفال، حتى أضحى موروثًا تتناقله الأجيال ورسالة ثقافية تعنونها مواسم الأفراح والمناسبات، ونمطًا رئيسيًا من أنماط الحياة المرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهله منذ أمد بعيد، ليعطر سماء عروس المصائف ويحلّق بها في الآفاق عاليًا.
وينظم أصحاب المزارع في كل عام بطريقة منسقة وبسيطة أطواق الورد الطائفي، ليلفه الرجال حول رؤوسهم، وتعقده النساء على أعناقهن منذ قديم الزمان كمظهر من مظاهر الزينة بدلاً من أساور الذهب والفضة، لترسل هذه الثقافة قصة قصيرة لكافة المجتمعات الأخرى، تروى فيها ألف حكاية عن أرض الطائف وحضارتها المتقدمة وتقاليدها المتوارثة في الأفراح والمناسبات.
وأضحت مزارع الطائف التي تسكن مرتفعات الهدا والشفا، ووادي محرم، وبلاد طويرق، ووادي ذي غزال وقاوة وخماس وليّه، فضاء فسيحًا تزهو بروائح شجيرات الورد في أولى أيام العيد؛ لتشارك أقماع الورد زينة الأهالي والزائرين، المحملة بالرحيق والروائح الزكية. وفق “أخبار 24”.
وتجد العائلات والوفود السياحية من مدرجات بساتين الورد الطائفي الغنية عن التعريف، أمرًا مفضلاً في أيام العيد، وفرصة مناسبة تحتضن الأهل أو الأصدقاء بعد صلاة العيد، للاستمتاع بمشاهدة قطوف الورد بشجيراته المنتثرة، وعمليات مزج مياه الورد الطائفي بالماء العذب في جو تسوده البهجة والسرور؛ وسط نسيج اجتماعي منقطع النظير.