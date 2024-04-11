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جديد المحليات > “ولائم العائلات”.. العيد بمذاق خاص في الجوف
11/04/2024   8:17 ص

“ولائم العائلات”.. العيد بمذاق خاص في الجوف

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يبتهج أبناء الجوف بالعيد على طريقتهم الخاصة عبر اجتماع أبناء الحي الواحد أو الأسرة الواحدة على الولائم، والتي تهدف إلى غرس العادات الأصيلة في نفوس النشء.

وتنطلق مظاهر العيد في مدينة سكاكا وبقية المحافظات من بعد صلاة العيد، حيث تشتهر أحياء مدينة سكاكا بإحياء المعايدة وتقديم الضيافة السعودية، التي تشمل القهوة والتمور والحلويات، حيث يجتمع أبناء الحي الواحد في احتفال المعايدة مبكراً وتقديم التهنئة بالعيد.

ويحرص أهالي منطقة الجوف على تخصيص ولائم العيد في أيام العيد الثلاثة، التي تتوزع ما بين إفطار يوم العيد خلال الفترة الصباحية، أو غداء العيد، أو العشاء، للتعبير عن مظاهر البهجة في العيد، ولم شمل العائلة والجيران في تقليد سنوي اعتاد على تنظيمه كبار السن.

وزين أهالي مدينة سكاكا والمحافظات الأخرى، منازلهم بعقود الإنارة والورود ابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك.

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

وفق “أخبار 24”.

“ولائم العائلات”.. العيد بمذاق خاص في الجوف

جديد المحليات
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