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جديد المحليات > إطلاق المرحلة الثانية لدعم مشاريع “الإنتاج”
11/04/2024   8:16 ص

إطلاق المرحلة الثانية لدعم مشاريع “الإنتاج”

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أعلن صندوق البحر الأحمر عن إطلاق الجولة الثانية من دورته الرابعة، المكرّسة لدعم المشاريع في مرحلة الإنتاج، التي تستمر حتى 30 إبريل 2024.

ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وإفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة (التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة) جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.

ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة (لا تقل عن 60 دقيقة)، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية إفريقية، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية إفريقية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين. وفق “أخبار 24”.

ويُعدّ صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في عالم تمويل الأفلام العربية والإفريقية، ويعمل عَبْر أربع دورات، بما في ذلك دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، داعياً الراغبين للتقديم في المرحلة الثانية للتسجيل عبر الموقع.

إطلاق المرحلة الثانية لدعم مشاريع “الإنتاج”

جديد المحليات
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