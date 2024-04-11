توصيات للحفاظ على صحة الأطفال بالعيد

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، توصيات للحفاظ على صحة الأطفال بعيد الفطر في ظل إقبالهم بشدة على تناول الحلويات، وهو ما يتبعه بعض الأضرار.
وجاء في قائمة التوصيات، تحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية مع تقليلها بالتدريج.
وأشارت المدينة إلى أهمية اعتماد بدائل صحية للأطفال كالفاكهة لأنها تحتوي على جلوكوز طبيعي يمد الأطفال بالطاقة اللازمة لهم، فضلاً عن احتوائها على معادن وفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة لنموهم. وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى العناية بالأسنان وتنظيفها بشكل مستمر، مع عدم مكافأة الأطفال على أي تصرف جيد بإعطائهم الحلويات.