غروهي لجماهير الاتحاد: “ننتظر دعكم”

ناشد البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد، جماهير النادي، بالدعم والمؤازرة في مواجهة الهلال على لقب السوبر السعودي.
ويلعب الهلال أمام الاتحاد، مساء الخميس، على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بملعب محمد بن زايد بالإمارات.
وقال غروهي في مقطع فيديو نشره حساب كأس الدرعية للسوبر السعودي عبر “اكس”، أنه يعول على دعم جماهير الاتحاد في مواجهة الهلال.
وأشار غروهي أن لاعبي الاتحاد سيقدموا أفضل مالديهم خلال نهائي السوبر أمام الهلال من أجل اسعاد الجماهير والاحتفال باللقب. وفق “سبورت 24”.
وكان الاتحاد قد بلغ نهائي السوبر بعد الفوز على الوحدة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.