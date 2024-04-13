إعلان لموسم الرياض مرشح لجائزة “إيمي” للرياضة

تتواصل الجوائز والترشيحات الدولية للأعمال الإبداعية التي أنتجها موسم الرياض 2023، حيث أعلن في نيويورك مؤخراً عن قائمة الترشيحات للنسخة الـ45 لجوائز “Sports Emmy Awards” العريقة، وجاء من بين المرشحين الإعلان الترويجي “Rumble “الذي أنتج لنزال Baddest the of Battle” أشرس رجل على وجه الأرض” تحت فئة “الإعلانات الترويجية المميزة”، والذي جمع الملاكمين تايسون فيوري وفرانسيس إنجانو في أكتوبر الماضي.
وكان الإعلان الترويجي لنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” قد حصد ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسجلاً تفاعلاً كبيراً من جماهير الملاكمة والمهتمين بمجال الإنتاج الفني والإعلامي حول العالم.
ومن المقرر أن يكشف النقاب في مايو المقبل عن الفائز بالجائزة، وهي واحدة من أرفع جوائز عالم التلفزيون الرياضي، والتي تقدمها الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية (NATAS). وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن موسم الرياض فاز في نسخته الأخيرة بـ12 جائزة من أصل 32 ترشيحاً في مجال الإبداع الإعلاني والتسويقي في المهرجانات الدولية للإبداع.