مسبار “ناسا” لرصد كائنات فضائية بالمشتري

تعول وكالة ناسا، على مسبار جديد يهدف إلى رصد أي وجود لكائنات فضائية تحت سطح أحد أقمار المشتري الجليدية.
وتحدد أكتوبر المقبل موعداً لإطلاق مسبار “كليبر” الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، محمّلاً على صاروخ “فالكون هيفي” من “سبايس اكس” والذي سيتجه لأحد الأقمار المتعددة التابعة للمشتري “غانيميد”.
واتّخذت الوكالة كل الاحتياطات حتى لا يتسبب المسبار بنقل أي ميكروبات أرضية إلى أوروبا وذلك باستخدام غرفة معقمة داخل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا، وهو غير مُتاح سوى لموظفين معيّنين. وفق “أخبار 24”.
ويضم المسبار أدوات مثل كاميرات وأجهزة قياس الطيف ومقياس المغناطيسية ورادار يمكنه اختراق الجليد، بهدف البحث عن أي ظروف ملائمة لها في ظل الظروف المناخية القاسية المشابهة على الأرض، تحت الغطاء الجليدي في البيئات الخالية من الضوء.