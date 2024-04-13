“تشيلسي” ينفق 75 مليون جنيه إسترليني على الوكلاء

أنفق تشيلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة.
وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ 12 حتى الأول من فبراير 2024، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 مليون جنيه إسترليني.
يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما أنفق موسم 2022-23 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني.
وتصدر تشيلسي القائمة بعد أن دفع 75.140.524 جنيها إسترلينيا خلال صفقات لاعبين من بينهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر.
لكن على الرغم من هذه الإنفاقات الطائلة، عانى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تذبذب في المستوى حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المحلي وخسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول.
كان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا في القائمة السابقة لكنه تراجع إلى المركز الثاني حيث قام بدفع 60.63 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء. وفق “سبورت 24”.
في المقابل، أنفق مانشستر يونايتد 34.05 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين، بينما دفع ليفربول 31.50 مليون جنيه إسترليني، ووصل إنفاق أرسنال إلى 24.76 مليون جنيه إسترليني.
أما لوتون تاون الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فدفع أقل مبلغ وقدره 2.02 مليون جنيه إسترليني.