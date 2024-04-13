مساعد “وزير الرياضة” يفتتح بطولة العالم للمبارزة

افتتح مساعد وزير الرياضة عبدالاله بن سعد الدلاك، مساء اليوم الجمعة ، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب ، في صالة الارينا بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد عبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.
وألقى أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كلمة بمناسبة الافتتاح رحب فيها بضيوف البطولة وبعدها تمت مسيرة اعلام المنتخبات المشاركة واعقبها عرض مرئي و من ثم ادت اللاعبة السعودية تلين القضماني قسم اللاعبين والحكم الدولي السويدي توماش كورال قسم الحكام.
وتتواصل يوم غدٍ السبت منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في يومها الثاني عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً (فردي) الرجال تحت 17 عام في سلاح الشيش حيث يمثل المنتخب السعودي عبدالعزيز التويجري ومحمد راغب ومحمد الحجي، تليها منافسات فردي السيدات تحت 17 عام في سلاح الشيش، ويمثل أخضر السيدات كلا من ياسمين الصبان والجوهرة المري وغلا الدحيم. وفق “أخبار 24”.
وتستمر البطولة حتى 20 إبريل 2024 بمشاركة أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، لتمثيل أكثر من 100 دولة حول العالم، وتبدأ المنافسات الساعة 8.00 صباحاً بسلاح الفويل تحت 20 عاماً، فيما سيكون حفل الافتتاح الساعة 5.00 مساء ويشتمل على قسم اللاعبين واللاعبات والحكام، وعرض مرئي عن المبارزة، إضافة إلى مسيرة المنتخبات حاملي الأعلام.