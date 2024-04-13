نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الباحة” طبيعة خلّابة تكتسي حُلّتها الخضراء
13/04/2024   9:08 م

“الباحة” طبيعة خلّابة تكتسي حُلّتها الخضراء

+ = -
73

تحولت جبال وسهول منطقة الباحة إلى لوحات طبيعية خضراء خلابة على امتداد البصر، حيث أسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل هطولها على معظم محافظات المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة في اكتساء الأرض بغطاء نباتي كثيف.

وتسببت الأمطار في جريان الشلالات التي جذبت المتنزهين وعشاق الطبيعة الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية والتي وفرت المرعى المناسب لمربي الماشية.

وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة مما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة مثل “العرعر” و”الزيتون البري” و”السمر” و”السدر” و”الطلح” و”الأثل”.

الأمطار أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي

الأمطار أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي

الأمطار أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي

الأمطار أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي

وفق “أخبار 24”.

“الباحة” طبيعة خلّابة تكتسي حُلّتها الخضراء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885294725.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com