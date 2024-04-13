6.2 مليون دولار دعم “المملكة” لتعليم اليمن

قدمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمًا ماليًا قدره 6.2 مليون دولار أمريكي لما يقرب من 827 ألف طفل من أجل ضمان الوصول إلى فرص التعليم الجيد في اليمن، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.
وأوضحت منظمة “اليونيسيف”، أن التمويل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة مكّنها من ضمان الوصول إلى فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي للفتيات والفتيان من الفئات الضعيفة، حيث دعم التمويل أكثر من 527,000 طفل لحضور الاختبارات النهائية الوطنية للعام الدراسي 2022-2023م، الأمر الذي جعلهم يمضون قدمًا في رحلتهم الدراسية.
وساهم التمويل في تزويد 300 ألف طالب وطالبة بالحقائب المدرسية والمستلزمات الترفيهية لتحفيزهم وتشجيعهم على العودة إلى المدرسة وتخفيف العبء المالي المرتبط بالتعليم من على كاهل الأُسَر.
وأضافت المنظمة الدولية أن الدعم الذي قدمته المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة أدى كذلك لتحسين ممارسات التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية من خلال تدريب 7,520 معلمًا ومعلمة في 17 محافظة، إلى جانب شراء وتوزيع مستلزمات النظافة لما مجموعُهُ 71,956 طفلاً وكذا مستلزمات التنظيف لعدد 120 مدرسة. وفق “أخبار 24”.
ومكّن دعم المركز اليونيسيف أيضًا من الوصول إلى ما يقرب من 4.9 مليون فرد بما في ذلك مقدمو الرعاية من خلال تنفيذ خمس حملات توعية، إضافة إلى ذلك تم الوصول إلى ما يقرب من 26,000 من مسؤولي وقادة المجتمعات و2,500 أسرة من خلال الأنشطة الإيصالية.
من جانبها، قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 2.072 مستفيداً، خلال شهر فبراير 2024م.
ووزّع المركز أمس الأول 233 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 1.357 فردًا، وذلك ضِمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.