عيد بين أهلك وناسك في “بوليفارد وورلد”

في أوقات العيد، يتحول بوليفارد وورلد إلى مكان ساحر ينبض بالحياة والفرحة، تملأ الأضواء الزاهية الأجواء، وتتناثر الألوان والديكورات الجذابة في كل مكان، مما يضفي على المكان لمسة ساحرة تعكس أجواء العيد بطابع سعودي فريد.
وتتوافد العائلات إلى البوليفارد للاحتفال بالعيد معاً، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها المنطقة، وسط موسيقى وأغانٍ شعبية تُضفي طابعاً خاصاً على الأجواء مما يرسم البهجة والسرور على مُحيا الزوار.
في النهاية، تكتمل الأجواء بروح الألفة والتواصل بين الناس، حيث يجتمع الجميع تحت سماء العيد ليشاركوا بعضهم البعض الفرحة والسرور، مما يجعل “بوليفارد وورلد” مكاناً مثالياً للاحتفال بالعيد بطابع سعودي حقيقي وأصيل.
وفق “أخبار 24”.