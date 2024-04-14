صالح المحمدي يبدأ مهمته مع “الحزم” بمواجهة “الاتحاد”

بدأ المدرب السعودي صالح المحمدي مهمة تولي الإدارة الفنية لفريق الحزم خلفاً للأوروغوياني دانيال كارينيو الذي انتهت علاقته التعاقدية مع النادي بالتراضي بحسب الانباء المتواترة.
وسيشرف المحمدي على مهمة اعداد الفريق لمواجهته المقبلة مع الاتحاد لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، السبت المقبل.
وكان الحزم تعاقد مع كارينيو في أكتوبر الماضي بدلًا من البرتغالي فيليب جوفيا، المقال من منصبه، على الرغم من أنه قاد الفريق إلى الصعود لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.
ويحتل الحزم المركز الثامن عشر والاخير في سلم ترتيب الدوري بـ16 نقطة، جمعها من فوزين و10 تعادلات، بعد تعثر بالخسارة في 15 مباراة. وفق “سبورت 24”.
وللمدرب المحمدي صالح سجل حافل كلاعب وكمدرب، حيث كان أحد نجوم المنتخب السعودي والنادي الأهلي قبل خوضه تجربتي اعارة لناديا الفيصلي وأبها والاعلانه الاعتزال والتوجه لعالم التدريب الذي تولى خلاله العديد من المهام في تدريبات الفئات السنية بالنادي الأهلي وفي المنتخبات الوطنية.