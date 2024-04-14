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رياضة > الجماهير “درع” رونالدو أمام سهام النقد
14/04/2024   11:09 م

الجماهير “درع” رونالدو أمام سهام النقد

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دشن عدد من الجماهير موقع التواصل الاجتماعي”سناب شات” حسابا يحمل اسم قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للدفاع عنه في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ويواجه رونالدو انتقادات واسعة بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الديربي أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي خسرها فريقه.

وكان رونالدو قد تعرض للطرد في مواجهة الهلال والنصر بعدما قام بضرب علي البليهي بذراعه وأسقطه أرضا.

ونشر الحساب الذي يحمل اسم رونالدو عددا من مقاطع الفيديو لبعض الحالات لـ”علي البليهي” يقوم خلالها بمناوشات مع لاعبين عالميين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي في كأس العالم 2022، ولاعبي كوريا الجنوبية في كأس آسيا الماضية. وفق “سبورت 24”.

الجماهير “درع” رونالدو أمام سهام النقد

رياضة
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