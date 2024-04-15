أمطار بمعظم المناطق بأول أيام عودة الدراسة

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول اليوم (الاثنين) على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح المركز، أن الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
ويُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنورة وتبوك. وفق “أخبار 24”.
ويعود اليوم أكثر 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.