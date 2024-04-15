تراجُع طفيف في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط تراجُعاً طفيفاً مع بداية معاملات اليوم (الاثنين)، متأثرةً بتقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر، مع استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً لتصل إلى 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 38 سنتاً إلى 85.28 دولار للبرميل.
وقال محللون: إن التأثيرات الأكثر أهمية والأطول أمداً على الأسعار الناجمة عن تصعيد الأوضاع قد ترتبط بانقطاع ملموس للإمدادات.
وكانت أسعار النفط قد قفزت مؤخراً 1%؛ بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، وكذلك المخاوف بشأن تباطُؤ تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.