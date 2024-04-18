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جديد المحليات > 2454 قضية إخلاء عقارات شهريا
18/04/2024   2:28 م

2454 قضية إخلاء عقارات شهريا

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استقبلت المحاكم السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية والربع الأول من العام الميلادي الجاري 95.7 ألف قضية تنفيذ إخلاء عقار، بمعدل شهري يتجاوز 2.4 ألف قضية.

وتشير التقارير الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل إلى أن 68% من قضايا التنفيذ المتعلقة بإخلاء العقارات تلقتها محاكم منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

أوضحت التقارير أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى بـ 32.7 ألف قضية، تلتها مكة المكرمة بالمرتبة الثانية ب 32.3 ألف قضية، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بـ 14.9 ألف قضية. وفق “أخبار 24”.

واستقبلت المحاكم في المدينة المنورة 4,7 ألف قضية، وعسير 2,4 ألف قضية، وجازان 1,9 ألف قضية، والقصيم 1,9 ألف قضية، وتبوك 1600 قضية، وحائل 977 قضية، والجوف 671 قضية، ونجران 550 قضية، والحدود الشمالية 458 قضية، وفي الباحة 248 قضية.

2454 قضية إخلاء عقارات شهريا

جديد المحليات
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