إنجاز 67 ألف جلسة قضائية رقمية بـ3 أشهر

كشف ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أُنجزت بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 42.7 ألف دعوى، عُقد لها 67.3 ألف جلسة قضائية رقمية.
وأضاف أن منصة معين الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41.7 ألف طلب ودعوى، فيما شهدت المنصة وعبر خدماتها الرقمية 232.6 ألف زيارة، شوهد من خلالها 1.9 مليون صفحة معروضة.
ويعتمد ديوان المظالم من خلال نشر أرقام وإحصائيات سير العمل المفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له من مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيزًا لطواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من الأعمال.
وفق “أخبار 24”.