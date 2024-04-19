أول متجر تطبيقات بديل لـ”آب ستور”

يتمتع مستخدمو هواتف “آيفون” في دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية تجربة متجر تطبيقات ” AltStore PAL”، وهو متجر تطبيقات بديل لمتجر “آب ستور”، كما أنه يعد مفتوح المصدر أمام أي تغييرات مستقبلية.
ويُنتظر أن يقدم المطورون تطبيقاتهم للنشر خارج متجر تطبيقات “آب ستور”، لكن بالمجان خاصة في الفترات الأولى بعد نجاح تجاربهم داخل التطبيق.
وترفع ميزة مجانية نشر التطبيقات عبر AltStore عندما يصل التطبيق لأكثر من مليون تثبيت سنوي، حيث سيتم حينها تطبيق رسوم تقنية أساسية قدرها 0.50 يورو لشركة آبل.وفق “أخبار 24”.
وسبق أن أتاحت شركة “آبل” التحميل الجانبي للتطبيقات، مع السماح بتنزيلها من خارج متجر “آب ستور” الرسمي التابع لها لكن مع تحديث iOS 17.4 .