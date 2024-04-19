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جديد المحليات > انتعاش الحرف التراثية بمهرجان محمية الملك سلمان
19/04/2024   10:28 ص

انتعاش الحرف التراثية بمهرجان محمية الملك سلمان

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يستكشف زوار مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالقريات، مسار الحرف اليدوية من خلال تجارب مميزة تجمع المهارة والإبداع في قطع فريدة على يد الحرفيين والحرفيات المشاركين ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام.

ويتضمن المسار أقسام متنوعة منها الكروشية والسدو والأزياء التراثية والإكسسورات والنحت التي تعود مزاولتها إلى حقب قديمة لتعكس عمق التراث الوطني وتميز عناصره .

يشار إلى أن المهرجان يستهدف التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية .

تجارب مميزة تجمع المهارة والإبداع

تجارب مميزة تجمع المهارة والإبداع

وفق “أخبار 24”.

انتعاش الحرف التراثية بمهرجان محمية الملك سلمان

جديد المحليات
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