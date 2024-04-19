“الشباب” يهزم أبها بخماسية في “دوري روشن”

حقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره أبها، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 5-0 في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
وكاد يسجل الشباب هدف التقدم في الدقيقة 17، لكن زياد الصحفي أبعد الكرة قبل أن تعبر خط مرمى فريقه.
وسدد رومان سايس كرة ساقطة من منتصف الملعب، لكن الحارس تاتا روشانو تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب أبها فهد الجميعة في الدقيقة 28.
وتصدت العارضة لكرة لاعب الشباب نواف الصعدي في الدقيقة 30 وحرمته من تسجيل الهدف الأول.
وسجل الهدف الأول لفريق الشباب اللاعب يانيك كاراسكو في الدقيقة 45 1، مستغلاً عرضية من مصعب الجوير حولها بتسديدة لداخل
الشباك.
وأحرز اللاعب السنغالي حبيب ديالو الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 57، بعدما سدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وجاء الهدف الثالث لفريق الشباب عن طريق اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة 78، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84.وفق “سبورت 24”.
واختتم البلجيكي كاراسكو الأهداف مسجلاً الخامس للشباب في الدقيقة 90 3
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة بالمركز الخامس عشر.