“الفتح” يهزم الرائد بثلاثية في “روشن”

حقق فريق الفتح فوزاً على نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
وفي الدقيقة السابعة انفرد دجانيني تفاريس بحارس مرمى الرائد ويمر منه بطريقة رائعة وبعدها يسكن الكرة داخل الشباك.
وسجل اللاعب زيلاريان الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة 12، بعد تسديدة صاروخية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وأهدر اللاعب دجانيني الهدف الثالث لفريق الفتح بعدما تصدى حارس الرائد مورييرا لركلة جزاء في الدقيقة 25.
وأحرز جوليو تفاريس هدف تقليص الفارق لصالح الرائد في الدقيقة 56.
وجاء الهدف الثالث لفريق الفتح في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب دجانيني تافاريس.
وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.وفق “سبورت 24”.