الزبادي ينظم ضغط الدم ويحمي من السكري

كشفت دراسة أمريكية جديدة وخبراء صحة، أن الزبادي الطبيعي يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم، والحفاظ على صحة الأمعاء، ويحمي من خطر الإصابة بمرض السكري.
وقالت الدراسة التي أجراها أطباء وباحثون في جامعة هارفارد، إن الزبادي الطبيعي يساهم في التحكم بضغط الدم والسكر، كما يعد غنياً بالكالسيوم، والمغنيسيوم، والأحماض الدهنية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وأضاف باحثون مشاركون في الدراسة، أن الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة الكاملة المغذية لأنه مليء بالفيتامينات، والمعادن “الضرورية” للجسم، كما أنه مصدر ممتاز للكالسيوم، الذي لا يحافظ على قوة العظام والأسنان فحسب، بل يدعم أيضاً إطلاق الهرمونات ويساعد في تخثر الدم. وفق “أخبار 24”.
وأفاد الباحثون بأن تناول 28 غراماً من الزبادي يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18%، في حين أن تناول وجبة يومية من الزبادي الطبيعي يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن البكتيريا الموجودة بالزبادي تساعد في تعزيز إطلاق البروتينات التي تخفض ضغط الدم.