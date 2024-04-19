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19/04/2024   5:58 م

“ميتا” تطلق نسخة محسنة من مساعد “الذكاء”

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كشفت شركة “ميتا” عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج “للاما” اللغوي مفتوح المصدر.

وذكرت الشركة أن “ميتا ايه آي” بات أكثر ذكاءً وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج “للاما 3” المُتاح للعامة، مؤكدة أنه يخضع للتحديث والتحسين باستمرار منذ إصداره الأولي في العام الماضي.

وأشارت إلى أن “للاما 3” تم تحسينه ليصبح قادراً بشكل أفضل على تمييز ما إذا كانت الطلبات التي تقدم له من المستخدمين غير مسيئة أو لا توجد إجابات منطقية لها.

من جانبه، قال المشارك في تأسيس “ميتا” ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، إن “ميتا ايه آي” بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية. وفق “أخبار 24”.

ويُقصد بالأداة مفتوحة المصدر أن المطورين خارج “ميتا” لديهم الحرية في تكييف “للاما 3” كما يرغبون، في حين قد تدمج الشركة لاحقاً هذه التحسينات والأفكار في إصدار محدّث.

“ميتا” تطلق نسخة محسنة من مساعد “الذكاء”

مال وأعمال
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