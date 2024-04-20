الأمطار تكسو عسير والباحة “حلة خضراء”

اكتست أجزاء واسعة من منطقتي الباحةِ وعسير، حلة خضراء تزامناً مع هطول أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب.
وأصبحت مرتفعات عسير وجهة مفضلة للزوار والمتنزهين وهواة الرحلات بعدما شهدته خلال فصل الربيع الجاري من استمرار لهطول الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، والذي رسم لها لوحة جمالية مع تدفق مياهها عبر الجبال وتشكّل العيون الجارية والشلالات المنهمرة، بالإضافة إلى تكون الضباب ومعانقته قمم الجبال.
وشملت أمطار الباحة أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وأما في عسير فكانت الأمطار بمحافظات النماص وتنومة وبلقرن وتثليث وطريب وظهران الجنوب والأمواه، ومراكز بلّحمر وبلّسمر وطبب والقيرة وبني عمرو وباشوت وتبالة والثنة وسد الملك فهد وعماير آل حمدان التابع لمحافظة الأمواه. وفق “أخبار 24”.