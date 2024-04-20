إعفاء “الأهليات” من الحدّ الأدنى للحافلات

استثنت الهيئة العامة للنقل، الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، والذي حددته بـ5 حافلات على الأقل.
واستهدفت الهيئة من خلال هذا القرار، تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية، وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة.
كما أشارت إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية، مؤكدةً على أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي للقرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وفق “أخبار 24”.
ويشمل نشاط النقل التعليمي، نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال، والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات.