“المملكة” تعين وتداوي المحتاجين حول العالم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعماله في عدد من الدول حول العالم، والتي شملت مساعدات غذائية وتموراً ومساعدات إيوائية وإغاثية ومائية وطبية.
ووزّع المركز 2120 كيلوغراماً من التمور استفاد منها 1060 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا، في ولايات باهيا، وسيارا، وبارايبا، وبيرنامبوكو، وسيرجيبي، وريو غراندي دو نورتي بالمنطقة الشمالية في البرازيل، وسلّم 25 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في كينيا تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين من الفئات الأشد احتياجاً.
وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية، حيث جرى توزيع 25 ألف ربطة خبز استفاد منها 125 ألف فرد من العائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف شمالي البلاد.
كما جرى توزيع 620 سلة غذائية استفاد منها 1932 فرداً في السودان، من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في مركز الإيواء بمحافظة الدمازين في ولاية النيل الأزرق، إلى جانب استفادة 900 يتيم ويتيمة من مشروع رعاية الأيتام في ولايات البحر الأحمر و كلاس و القضارف شرقي البلاد.
وتابع “سلمان للإغاثة” أعماله الإنسانية في اليمن، حيث جرى توزيع 348 حقيبة إيوائية و148 خيمة استفاد منها 1918 فردا بواقع 348 أسرة محتاجة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، إلى جانب تقديم 1802 خدمة طبية متنوعة استفاد منها 370 مستفيداً، ضمن مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.وفق “أخبار 24”.
ولفت المركز إلى أنه تم حفر وإعادة تأهيل 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في قريتَيْ بني مخاوي و الدير بمديرية حيران بمحافظة حجة، وقرية الكداري بمديرية عبس، وإنشاء 4 خزانات برجية أسمنتية في مديريتَيْ حيران وعبس، وتركيب 4 محطات تحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة تحلية 8400 لتر بالساعة في مديريات حيران وعبس وحرض.