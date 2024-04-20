استثمارات إضافية لـ”سافي” في ألعاب الهاتف

تعمل شركة سافي للألعاب الإلكترونية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على التوسع في ضخ استثمارات إضافية في تطوير ألعاب الهاتف المحمول وإبرام صفقات استحواذ، وذلك ضمن خططتها لتسريع تحول المجموعة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بعد النجاح الكبير للعبتها “مونوبولي غو” (Monopoly Go).
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة براين وارد، أن الشركة، وافقت على شراء شركة “سكوبيلي” (Scopely) لتصنيع ألعاب الهاتف المحمول مقابل 4.9 مليار دولار في إبريل الماضي، وهو نفس شهر إصدار لعبة “مونوبولي” ومنذ ذلك التوقيت، بلغت إيرادات نسخة الإنترنت للعبة التسلية المشهورة ملياري دولار.
وأضاف في مقابلة مع بلومبرغ الشرق، أن “سكوبيلي” ستشكل أس حربة في استراتيجية “ساڤي” للاستثمار، يعني ذلك جني شركة نشر ألعاب الهاتف المحمول مزيداً من الأموال، التي تدير فعلياً 8 استوديوهات لتطوير ألعاب إلكترونية، وربما يتضمن ذلك إضافة “لعبة رائدة في هذا المجال” إلى قائمة ألعاب “سكوبيلي”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة سافي جيمز التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، انطلقت في يناير 2022 باستراتيجية تبلغ قيمتها 142 مليار ريال، وتهدف إلى تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.وفق “أخبار 24”.
وتملك “ساڤي” لعبتين خاصتين بها، وتتبع نهجاً يضع الهاتف المحمول على رأس أولوياتها، واستثمرت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار في صفقات استحواذ لتشكيل “إي إس إل فيس إت غروب” (ESL Faceit Group)، التي ستدير كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية خلال صيف العام الجاري، وهي البطولة التي تقدم مجموعة جوائز قياسية بلغت 60 مليون دولار.