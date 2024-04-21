ارتفاع أرباح المراعي بنسبة 87% بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة المراعي، بنسبة 87% خلال الربع الأول من عام 2024م إلى 692 مليون ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م والبالغ 371 مليون ريال، بسبب ارتفاع المبيعات والتحسن في مزيج المنتجات، بالإضافة إلى التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.
كما ارتفعت أرباح الشركة، وفق بيان لها على “تداول”، بنسبة 9% في الربع الأول من 2024، إلى 692 نحو مليون ريال، مقارنة بـ635 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى، ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، ويُعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من قطاعي الألبان والدواجن، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.
وأشارت إلى أن مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 9%، حيث ارتفعت أرباح قطاع الألبان والعصائر مقارنة بالعام السابق؛ بسبب التحسن في المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، وشمول الفترة على 10 أيام من شهر رمضان خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف. وفق “أخبار 24”.
كما ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية، وكذلك ارتفع صافي ربح قطاع الدواجن مقارنة بالعام الماضي، بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.