قلة النوم تضر الكبد

قال أطباء إن النوم أقل من سبع ساعات يوميا يمكن أن يكون له تأثير مفاجئ في الصحة، حيث يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي إذا لم يتم علاجه على الفور، يمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة.
وأوضح الأطباء أن النوم غير الكافي يتسبب في زيادة الوزن وزيادة الشهية وضعف تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي تراكم الدهون في الكبد، ما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي مما يغير عمل هذا العضو.
وأضافوا أن الإنسان يحتاج إلى الحصول على النوم المناسب للمساعدة على إدارة الوزن، وهذا يعني الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.
وذكر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في MNGI Digestive Health بمينيسوتا، إبراهيم حنونة، أن السبب الرئيسي في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يكمن في زيادة الوزن، إلى جانب عوامل الخطر الأيضية مثل مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون الثلاثية، وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بهذا المرض ليس لديهم أي أعراض على الإطلاق، خاصة في المراحل المبكرة، وقد يعاني بعض الأشخاص أعراضا مثل الإرهاق وفقدان الذاكرة وآلام البطن، إذ إنه بشكل عام، لا يسبب مرض الكبد الدهني أعراضا كبيرة إلا بعد فوات الأوان، حيث يرتبط المرض أيضا بزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.