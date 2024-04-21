ميزة جديدة بـ”واتساب” لإدارة المفضلات

كشفت مصادر مطلعة ومواقع تقنية متخصصة، أن منصة المراسلة الفورية “واتساب” تختبر ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدمين من إدارة جهات الاتصال المفضلة داخل التطبيق.
وذكرت المصادر أن الأداة الجديدة تتيح إمكانية اختيار جهات الاتصال المفضلة أو إعادة ترتيبها أو إزالتها من قائمة المفضلة عند الحاجة إلى ذلك، كما تتيح أيضًا إمكانية إضافة مجموعات الدردشة.
وبحسب المصادر، فإن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء قائمة جهات الاتصال المفضلة للوصول إليهم على نحو سهل دون الحاجة إلى التمرير في قائمة جهات الاتصال أو سجل الدردشات.
وتعمل الميزة الجديدة على تسهيل إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، وقد خصصت لها المنصة قسمًا خاصًا في الإعدادات لإدارة جهات الاتصال المفضلة في التطبيق، دون تنبيه المستخدمين الآخرين بإضافتهم في تلك القائمة أو إزالتهم منها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الميزة الجديدة ستفتح الباب أمام المزيد من الخيارات الأخرى الإضافية، مثل فصل المحادثات مع جهات الاتصال المفضلة عن باقي المحادثات.