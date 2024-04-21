ابتكار عالمي لبروفيسور سعودي بطب الأسنان

حصل عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور خالد الحزيمي على موافقة مكتب براءة الاختراعات الأمريكي لتسجيل براءة اختراع باستخدام بروتين الصفائح الدموية لإعادة تأهيل أعصاب الأسنان، في طريقة علاجية هي الأولى على مستوى العالم.
وقال الحزيمي إن هذا الابتكار سيكون له تأثيره في إعادة بناء وتأهيل أعصاب الأسنان باستخدام البروتين المصنع من الصفائح الدموية لترميم أعصاب الأسنان من غير الحاجة لقيام المريض بعمل علاج الأعصاب التقليدي.
وأضاف أن تلك المرحلة سبقها إجراء دراسات على ما يربو على خمسين مريضًا باستخدام هذه الطريقة وتكللت بالنجاح وتم نشر نتائجها في مجلة علمية أمريكية محكمة، كاشفًا عن أنه يعكف على تأسيس فريق عمل للبدء بالعمل وتقديم الأوراق المطلوبة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لأخذ الموافقات اللازمة للمنتج وبدء الدراسات النهائية السريرية بالولايات المتحدة.
وعد الحزيمي، هذه الطريقة العلاجية الأولى على مستوى العالم باستخدام بروتين الصفائج الدموية، منوهًا باعتبار المجلة الأمريكية لترميم أنسجة الفم، هذا المنتج الطبي سيكون نموذج علاج حديث. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الأبحاث العلمية ما قبل السريرية والأبحاث السريرية امتدت لـ 14 عامًا لدراسة بروتين الصفائح الدموية على أعصاب الأسنان وإمكانيتها من إعادة تأهيله.
في جانب آخر، تسلم الحزيمي جائزة الجمعية الأمريكية لأعصاب الأسنان للبحث الشرفي لعام 2023 من مدير المجلة العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور كينيث هارقرييف.