جيسوس: هدفنا “ريمونتادا” في العودة أمام العين

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أن هذه أول مباراة سيخوضها فريقه في الإياب وهو متأخر في النتيجة، مشيرا إلى أنهم قادرون على عمل ريمونتادا في ملعبهم.
ويحتضن ملعب المملكة أرينا بالرياض في تمام الثامنة مساءً مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أؤمن بأننا قادرون على التأهل وفقاً لإمكانيات لاعبي الهلال، لكن علينا أولاً أن نفكر بتقليص فارق الأهداف”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “العين يدافع بشكل جيد لذلك فهو فريق صعب ولديه قدرة على التحولات الهجومية”.
وأوضح، أنه درس الحالات التي تعرضوا لها في مباراة الذهاب، ودخول مرماهم أهداف منها 3 ركلات جزاء التي حصلت لفريق يدربه لأول مرة في تاريخه.
ويحتاج الهلال الفوز بفارق أكثر من هدفين كي يعبر إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر ذهابًا في أبوظبي بنتيجة 4/2.