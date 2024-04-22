سافيتش: رأيت في أعين زملائي الرغبة في التأهل للنهائي

أكد لاعب الهلال سيرجي سافيتش، أن مباراة العودة أمام العين لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن فريقه استعد جيدا وقاموا بتصحيح أخطاء لقاء الذهاب مع مدربهم.
ويحتضن ملعب المملكة أرينا بالرياض في تمام الثامنة مساءً مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال سافيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “الأمور تسير في الاتجاه السليم، ونثق في قدرتنا على العودة في النتيجة غداً أمام العين”.
وأضاف: “رأيت في أعين زملائي اللاعبين الرغبة في التأهل إلى نهائي البطولة”.
وأوضح سافيتش، أن الانتصارات المتتالية ربما أدخلتهم في ثقة قد تكون ساهمت في إضعاف تركيزهم في اللقاء الماضي، إلى جانب تأجيل المباراة. وفق “سبورت 24”.
ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين كي يعبر إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر ذهابًا في أبوظبي بنتيجة 4/2.