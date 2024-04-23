معسكر لـ “حوكمة البيانات” لتأهيل 80 مواطناً

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلةً في أكاديميتها، التسجيل في معسكر حوكمة البيانات في مرحلته الثالثة؛ لتدريب 80 مواطناً ومواطنة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية.
ويتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسية في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، وتعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات.
ويبدأ المعسكر حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 12 مايو، ويستمر لمدة 30 يومًا، ويُمنح المتدربون شهادة معتمدة من “سدايا”، إضافةً إلى تأهيلهم لاختبار الحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات.
ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.
ودعت الهيئة الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية “سدايا”، حيث سيكون 30 إبريل 2024م آخِر موعد للتسجيل في المعسكر. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات “سدايا”؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.