300 موهوب بنهائي أولمبياد “أذكى”

يتنافس نحو 300 طالب وطالبة من الموهبين، بالمرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى”، الذي يُنظم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ووزارة التعليم، وتستمر المرحلة 5 أيام في مقر مؤسسة مسك، بالرياض بدعم من شركة تحكم.
وتنطلق المرحلة النهائية الأربعاء في الرياض، ويعد الطلاب المشاركون الذين تأهلوا من بين 260 ألف طالب وطالبة سجلوا في الأولمبياد من مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق مستويين؛ المستوى الأول: موجه إلى طلبة المرحلة المتوسطة، والثاني مستوى متقدم موجه إلى طلبة المرحلة الثانوية.
ويختبر الطلبة من خلال منصة إلكترونية حضوريًا تمتد لمدة 4 ساعات للمستوى الأولي بينما تمتد المسابقة لمدة 5 ساعات للمستوى المتقدم، وتشتمل على 3-4 مهام، وسيشهد اليوم الختامي للأولمبياد معرضًا مصاحبًا وحفلًا لتكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى وإعلان النتائج.
ويُعَدّ الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي من أكبر التظاهرات الوطنية التقنية التي استهدفت مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتَي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدريبهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من بين أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام. وفق “أخبار 24”.
ويهدف أولمبياد “أذكى” إلى اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي، كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقديمها بصفتها مهارة أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين.