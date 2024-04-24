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جديد المحليات > خادم الحرمين يجري فحوصات روتينية
24/04/2024   1:30 م

خادم الحرمين يجري فحوصات روتينية

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أعلن الديوان الملكي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يجرى اليوم (الأربعاء)، فحوصات روتينية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الفحوصات الطبية روتينية وتستمر لبضع ساعات.

خادم الحرمين يجري فحوصات روتينية

جديد المحليات
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