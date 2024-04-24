“ريف” يستهدف إنتاج ملياري وردة بـ2026

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي بنسبة 34%، حيث ارتفع من 500 مليون وردة بـ2020، إلى 960 مليونا، فيما يستهدف القطاع إنتاج ملياري وردة بحلول عام 2026م.
وأوضح “ريف السعودية” أن برامجه استفاد منها 433 مستفيداً من المهتمين بقطاع الورد، كما أنه يعمل على 10 مشاريع نوعية تساهم في تطوير القطاع وتحسين إنتاجه.
وأشار إلى دعمه عددا من مشاريع القطاع، من أبرزها، إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، بالإضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات في أبو عريش، وتوريد 4 عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية.
ولفت البرنامج إلى أنه قام بتقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية، وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الأنسجة لإنتاج ورد عالي الجودة بالرياض. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “ريف السعودية”، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، وغيره من القطاعات إلى تطويرها، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية لتلك القطاعات.